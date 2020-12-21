民進黨立委周春米今在立法院司法法制委員會質詢時指出，公務員因執行公務導致受傷，竟然因為沒有住院、治療次數不足七次，導致時常無法請領任何的給付或慰問金，對公務員不公平。政府儼然成為做沒道義的雇主。

周春米表示，辦公室接獲投訴，有農政單位公務員執行公務稽查時，因不慎從高處跌落，導致輕微腦震盪以及四顆門牙斷裂。後續該員看診、補牙、回診等，歷經各種折騰，卻因為法規上的限制，導致無法請領任何的國家給付，只能摸摸鼻子自認倒楣。

周春米說，這一切肇因於《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》，該辦法規定，公務員要請領慰問金，最少要「連續住院未滿十四日」或未住院而須「治療七次」以上，才發給新臺幣一萬元。投訴人牙齒斷裂又腦震盪，卻只因為沒有住院醫療，也就診未達七次，因此沒有獲得任何的給付，政府儼然成了「最沒道義的雇主」。

周春米指出，依照現行法規，公務員因公受傷要獲得國家的給付，只有因公死亡、失能，才能獲得給付。另外，住院治療14天以上或是治療7次以上才則可以請領慰問金。但因公受傷就是因公受傷，單純以就診次數作為是否給予慰問金的標準，實在是不合理。請銓敘部務必要檢討，應該是用傷勢的嚴重性、危害性以及對生活的影響來做區分，不是用就診次數來做標準。

銓敘部則回應，是否以就診次數作為發放慰問金的標準，確實有討論空間，目前這個部分已經跟人事總處開了多次會議，正在做發給辦法的研修。三天內會給一個報告，說明未來慰問金發放標準的修正方向。

(中時 )