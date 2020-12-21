農委會主委陳吉仲今天（21日）赴蘇澳區漁會，參加外籍船員聯歡會，會後媒體詢問醫師蘇偉碩在臉書更正萊劑比搖頭丸毒250倍的訊息，陳吉仲回應說：「我想這就是一個非常正面、專業的回應。」盼所有針對萊克多巴胺的豬肉議題，回歸到專業、食安來討論。

陳吉仲表示，蘇偉碩已經臉書中澄清在文獻使用的數字，這是正面、專業的回應。對於衛福部告發蘇偉碩違反食安法，在蘇偉碩更正錯誤訊息後，是否該撤告？陳吉仲說：「尊重食藥署的權責。」

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(中時 )