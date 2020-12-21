連日大雨，新北市陽金公路（台2甲線8.4公里處）昨（20）日下午2時許，傳出邊坡坍方、路基流失，造成道路嚴重龜裂、雙向封閉，坍方面積長約40公尺、深約60公尺，經公路總局搶修後，已在中午12時單線雙向通車，每整點開放15分鐘小型車通行。由於自水管線受波及損壞，目前金山地區全面減壓供水，自來水公司已設置6處儲水桶供民眾取水。

公路總局第一區養護工程處景美工務段連夜向廠商調來上百支鋼軌樁，上午進行打樁，穩固路基，避免二次流失。景美工務段表示，上午11時許已打完80根鋼軌樁，中午12時已開放小型車單線雙向通行。

但因現場雨勢不斷，搶修工程仍持續作業，開放小型車通行將配合搶修工作分段放行，每整點開放15分鐘，調撥雙向通行，請用路人非必要時改行替代道路，台2甲線18.7公里（小油坑）改行101甲縣道至北新莊接101縣道往三芝，續接台2線往金山。

由於金山地區全面減壓供水，自來水公司萬金營業所已在6處設儲水桶，包括六股里頂六股3號活動中心前、清泉里法鼓路118號廟前廣場、五湖里自強路20號、五湖里南勢54號消防隊旁邊運動休閒廣場、美田里文化二路2號金山高中、大鵬里大鵬里聖安官正對面，供民眾取水，民眾也可先行儲水備用。

(中時 )