YouTuber酷炫為網紅團體反骨男孩（Wacky Boys）團長，給觀眾有才華又多情的形象，時常笑虧自己是渣男，在最新影片中，他挑戰同時一天和2個女生約會卻不能被發現，真實體驗「時間管理大師」的日常，沒想到竟然叫錯名字形成尷尬局面。

酷炫最新在頻道新發布的影片中提到，他要挑戰在短時間內，同時和兩個女生約會，先在遊樂園內和甜美女孩婕涵去美食街吃飯，又要趕去和長相酷似安雅泰勒的艾維見面，一開始他還能盡量分配兩邊時間，但由於突發狀況太多，不但讓艾維看到他和其他人約會，婕涵也等得越來越不耐煩。

酷炫當場被抓包。(圖/翻攝自反骨男孩youtube)

在酷炫又一次丟下婕涵消失後，她終於受不了決定去找人，沒想到竟然看到酷炫和艾維玩得不亦樂乎，氣得當場質問，沒想到酷炫一時慌張，不但記錯兩人的星座和特徵，還叫錯名字，讓婕涵忍不住狂翻白眼，酷炫也坦承這是他的企劃，奉勸大家別當渣男，「一天會兩女有可能會失敗或穿幫的」。

小男孩突然竄出叫酷炫爸爸。(圖/翻攝自youtube)

期間還有小男孩跑出來，拼命對酷炫叫爸爸，讓他頓時跳到黃河都洗不清，影片曝光後，網友忍不住笑虧，「酷炫你真的太渣了，不過我喜歡」、「莫名跟著緊張，我太認真了啦」、「多一點這種荒謬的計畫，我快笑死了」、「你讓知道我未來的目標了」。

(中時新聞網)