當今社會性行為平均年齡下降，不時會聽聞未成年少女意外產子的新聞，但並非都是太早嘗禁果所致。護理師陳麗華在節目上分享一則案例，一名13歲女童因在校突然腹痛而被送到急診，檢查結果竟是懷孕了，以為女童是跟小男友發生了關係，沒想到事實卻是慘烈的人倫悲劇。

陳麗華護理師在《醫師好辣》中透露，一名13歲女童因腹部劇痛加上陰道出血，被送到醫院，醫師本推測她可能是卵巢發育不正常，詢問女童是否有來月經、有無男友等問題，女童表示已有初經，而包含上個月的話，經期已遲到2個月，但堅決表示沒有男友。

之後女童的媽媽到了醫院，醫師告知數據有異，可能是子宮外孕，女童母親竟破口大罵醫護亂診斷，不過女童突然改口說有男友，還有發生性關係，媽媽只好請社工協助報案，還揚言「一定要告死那男的」，之後要求老公來醫院。

而這段期間，女童不願吐露男友的身分，只是一直落淚，爸爸到現場知情後，異常地沒有發怒，社工則繼續引導孩子說出事情經過，終於突破女童心房，卻得知跟她發生關係的不是男友，而是剛到場的「繼父」。

陳麗華詢問女童，怎不早說出這件事？女童表示遭到繼父威脅不能說，不然「爸爸會被關，媽媽會死」，她擔心家庭破碎才堅決保密，陳麗華說，經過更進一步調查，女童早從12歲就遭繼父性侵，次數不只一次，如果不是這次子宮外孕出血，這件人倫悲劇就不會爆出來，孩子可能永遠沒辦法得到援助，聽了讓人心痛不已，主持人胡瓜也說此案相當沉重。

(中時新聞網)