住在三重區仁愛街土崙公綽號「班長」的街友，10多年來以廟為家，偶而到宮廟打掃，獲得一些接濟，平時在公廁裡簡單擦拭身體，這次他參加街友惜福餐會，徹底洗了半小時的熱水澡，舒服到飄飄然，志工們趕緊攙扶著他，生怕他跌倒。

歲末天寒，考量街友長期在街頭活動，新北市三重紳士協會在會長林兆仁、督導林勝用和志工隊長林月鳳等人的帶領下，於光興市民活動中心為街友舉辦惜福餐會，並致贈紅包500元及厚外套等，社會局救助科出動洗澡車，並媒合義剪等服務，讓街友們煥然一新，並洗個舒服的熱水澡。

林兆仁表示，協會長期從事街友「愛點亮街頭」關懷活動，利用每周三晚上關懷三重地區的街友，發放所需的生活物資和熱食，勸導入住中途之家，或協助就醫，今年也因應疫情，配合市府防疫措施，幫忙量體溫及發放防疫物資等，共訪視1,380人次，發放口罩及防疫包等共6,809件，讓街友在這次疫情中，免於受到感染，保護街友也保護社區。

新北市政府社會局副局長許秀能、市議員王威元、李余典等人參加活動，許秀能表示，感謝三重紳士協會長期關懷街友，並在歲末舉辦溫馨的餐會，市府有完善的街友服務政策，包含在萬里、林口等都有中途之家，也會媒合就業諮詢輔導，讓有工作意願的街友早日重返職場。

(中時 )