台積電ADR、聯電ADR 18日股價表現不同調，台積電ADR相對強勢；台積電(2330)、聯電(2303)兩檔今日均開高震盪走揚，中場後漲勢加大，帶領台股進一步上攻。

聯電ADR跌0.31美元，跌幅3.67%，換算每股為新台幣46.32元。聯電上周五收低至45.85元。今日開高為46元，早盤一度壓回至45元，但逢低買盤承接，股價翻紅，盤中漲至47.75元。

上周五外資賣超聯電1萬6849張，外資上周自集中市場賣超聯電7萬3258張列為賣超首位。

川普政府對中國科技戰再升級，美國商務部把中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）加入出口管制的貿易黑名單「實體清單（entity list）」，限制其取得高階技術的能力。

研調機構TrendForce旗下拓墣產業研究院日前表示，中芯恐面臨上游設備及原物料斷炊危機，衝擊先進製程發展，及影響中國半導體自主化之路；台廠包括台積電、聯電、力積電、世界先進可望成為轉單的直接受惠業者。

台積電ADR小漲0.37%，台積電開高2元為512元，早盤下壓至508元，盤中買盤進場，股價漲5元至515元，回到高點。

台積電上周四除息首日，股價開高走低，收盤轉為貼息的狀態；上周五為除息第二天，仍暫呈現貼息。但今早震盪走揚，填息再度達陣。

台積電ADR小漲0.38美元至104.28美元，換算每股達台幣594.17元。台積電上周五收高至510元，外資轉為買超9050張。

(時報資訊)