鴻海(2317)集團旗下乙盛-KY(5243)及廣宇(2328)配合鴻海集團全力搶進車用、工業等領域，明年營運看好，由於乙盛-KY為Tesla重要供應商，隨著Tesla銷量攀升，以及其他電動車客戶布局開始收割，乙盛-KY預估，明年業績可望比今年好；廣宇亦預估，明年業績可望展現強勁成長力道。

看好電動車、智慧醫療及AI等產業前景，鴻海集團積極轉型佈局3+3產業(機器人、數位醫療、電動車、AI、半導體與5G等新世代通訊技術)，乙盛-KY及廣宇也跟著動起來，營運可望隨著集團佈局收割進入新成長期。

乙盛-KY為機構件廠，產品終端應用涵蓋：車用、網通伺服器及消費性產品，其中車用產品部分，乙盛-KY目前有引擎室結構件、電池機構零組件、車架零組件、煞車防塵蓋等車身零組件，以及車用部分的座椅、音響及車內塑膠件等，由於乙盛-KY為Tesla大件供應商，受惠Tesla銷售量成長，今年前3季車用產品佔乙盛-KY營收比重達32%，隨著電動車零組件模組化趨勢，乙盛-KY可望爭取更多大型零組件及模組產品，對乙盛-KY營運將有正面助益。

在汽車佔比拉升，以及伺服器單價優於平均水準下，乙盛-KY預估，明年業績會比今年好，全年毛利率朝「2字頭」邁進。

廣宇產品為PCB、連接器及線材等，其中PCB產品以智慧音箱及遊戲機相關產品為主，連接器產品則以電腦周邊相關電源線居多，配合集團發展，廣宇已切入車用及醫療產品，其中車用部分，廣宇汽車影音線束產品已開始出貨一般車廠，公司亦持續開發儀表控制等產品，針對電動車，廣宇亦開發連接馬達的電池高壓線束、控制車用電子的低壓線束及感測器等產品，在產品日益多元下，廣宇不僅有機會成為鴻海集團車用產品主要供應商，亦有助於公司搶攻大陸及東南亞地區電動車廠。

在醫療部分，廣宇已開始出貨醫療檢測如心電圖等設備外接式線材；廣宇表示，公司希望聚焦車用及醫療產品，提升高毛利產品比重，帶動獲利成長，明年獲利有機會重返2018年到2019年每股盈餘2元以上水準。

(時報資訊)