韋禮安昨出席演唱會慶功宴。（粘耿豪攝）

韋禮安昨出席演唱會慶功宴。（粘耿豪攝）

韋禮安二場「而立之後」演唱會20日圓滿落幕，會後慶功宴上，提及首場嘉賓魏如萱（娃娃）曾送他飛機杯，他在台上稱因熱漲冷縮破掉，韋禮安受訪笑喊娃娃太失控，開玩笑表示「這是雙方最後一次同台」，但娃娃說不會放過他，他面露無奈地說：「我無法控制娃娃要不要邀我當嘉賓。」對於飛機杯破掉，他笑喊「我比較尖銳」，解釋是個性尖銳，且那個破掉的飛機杯真的沒用過。

韋禮安透露日前連徐佳瑩（Lala）也說要送他飛機杯，隔空對Lala喊話「送現金比較實在」；至於娃娃在台上關心他有無新對象，他表示當下雖想回「干妳屁事」，但想想還是算了，嘆說準備開唱都快累死了，只想把工作弄好，目前交友心態開放，「不迎向未來也沒辦法」。

韋禮安與前東家因合約糾紛打官司，上個月判他勝訴，開唱前總算落幕，韋禮安坦言因此內心感覺踏實，但演出前仍因壓力大做惡夢，曾夢到演唱會變成綜藝節目，他得跑三鐵邊唱歌，還受傷到醫護室包紮，工作人員竟說「之前邰哥（邰智源）也來過欸」，他把夢境跟朋友分享，反被虧是《全明星運動會》跟《木曜4超玩》看太多。

問他演唱會結束後最想做的事，韋禮安大笑回：「我已訂好三天吃到飽餐廳，和朋友都約起來，準備好好的補一補了。」坦承如釋重負，很想趕快大吃一頓；他於演唱會上首唱新歌〈請你嫁給我〉，同時宣布已於21日數位上架，韋禮安說：「我覺得我總是在壓力最大的時候創作能量最滿，我真的是在宣傳期最忙的時候收到邀約，覺得很有靈感寫下這首歌。」卻也同時笑說：「我很怕我承認了高壓能激發我的潛能後，我的壓力會更大，拜託讓我像彈簧一樣，有適度的彈性。」

(中時 )