頭家國小後校門120公尺道路闢建終於完成，今天舉行完工祈福典禮。（頭家國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭子區頭家國小將近2000名師生，上下學僅有得福街大門口可接送，周遭道路僅8米寬，常發生交通回堵，市長盧秀燕特別動用第二預備金，並指示建設局全力協助，經過1年努力，終於完成後校門120公尺道路闢建，解決地方長達20年塞車難題。

建設局長陳大田指出，頭家國小位於住宅區旁，是潭子區學生數量最多的明星小學，因附近地形關係校園長期依賴一處正門通行，每逢上、下學的尖峰時間，約有350至400輛汽機車同時停靠於校園門口接送學童，雨天或寒流來襲時，更使周邊交通嚴重打結。

陳大田表示，為解決頭家國小周邊交通及學童通學安全問題，建設局全力推動頭家國小後方龍形溝的新闢道路工程，終於在11月底完工通車，學童能利用北屯區昌平東七路進入學校，分散國小大門人、車流，也改善在地居民長久以來的塞車問題。

建設局說明，規劃增闢國小後校門，並以牛稠分線（龍形溝）為主要銜接崇德十九路的動線，供學童通勤及家長接送，新闢道路總長度約122公尺，共分兩區段。

第一區段為新建箱涵段道路，以箱涵形式於龍形溝上新闢道路，配置雙向車道，長度約77公尺；第二區段為當地既有道路改善，改善長度約45公尺。此外，因新闢道路緊鄰區域排水有高低落差，考量學童行走上下學安全，特別增設不銹鋼欄杆，期盼完善整體建設規劃。

(中時 )