特斯拉在12月21日盤後納入美國S&P 500指數，成為歷來被納入時市值最高的企業，相關追蹤S&P 500指數的ETF也持續買入特斯拉，後市持續看漲。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，特斯拉今年以來股價不斷創新高，今年累計漲幅超過700％，後續在大陸市場強勁需求的支撐下，今年交車數可望超越全年目標50萬輛，預期在全球電動車滲透率持續提升，相關投資商機大增。

張仲平認為，市場預期今年下半年全球車市銷量衰減幅度縮窄至10％～15％，在今年基期較低下，2021/22年將分別實現10～15％及5～7％的增長，銷量絕對值回到2019年水準估計在2023年。

儘管全球車市仍處於復甦階段，但新能源車以及汽車電子的長期滲透率提升趨勢顯著，新能源車方面，市場預估全球電動車銷量於2021年成長59％，至429萬輛左右，而2020～2025年將實現37％年複合成長率，滲透率由目前的3.9％提升至13.7％。汽車電子如先進駕駛輔助系統(ADAS)與全自動駕駛為最關鍵的產業趨勢之一，HIS、Mobileye預計2030年汽車電子成本佔比將從2020年的35％左右，上升到50％，2020～2030年將進入汽車電子市場的高速增長期。因此新能源車與汽車電子行業為中長期趨勢，相關基金較適合以長線的角度布局。

張仲平強調，在目前法規趨嚴及電池成本下降下，將加速明年全球車廠電動化進程，由於特斯拉具備產品線完善及軟硬體整合等優勢，傳統車廠短期難以撼動，持續性的競爭優勢將使股價直接受惠。

(工商 )