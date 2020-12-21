第11次全國科學技術會議今天舉行，iKala董事簡立峰表示，台灣人才優秀，但因為普遍不敢冒險，所以缺乏將帥之才。同時，他認為，齊頭式的薪資不可能造成人才大爆發，這個問題不解決，談什麼事情都是緣木求魚。

全國科技會議今天討論「人才價值創造議題」，簡立峰說，台灣2010年僅16萬人出生，是1963年他出生時的1／3，台灣半導體產業只靠這些人要維持世界第一，那是不可能的。外面人才若進不不來，很難培養大企業。

簡立峰表示，芬蘭是科技大國，總人口約550萬人，每年僅約4、5萬的出生人口。在芬蘭，每個小孩都是寶，他們彼此有所差異，發揮相當大的人口力量。在台灣，如果沒有做到人才差異化，只有第1名和第16萬名的區別。

簡立峰說，台灣的學生，物理如果第1名，就沒時間去讀人文社會科學。美國科技公司的產品經理，通常是商管學院畢業、又懂一點科技，而台灣人才很優秀，但卻不敢冒險，導致將帥之才難得。

簡立峰還談到薪資的問題，他表示，1995年他擔任微軟亞洲研究院顧問，當時中國大陸教授一個月薪水人民幣1000元，學生到微軟亞洲實習，一個月薪資8000元人民幣。他那時想，大陸怎會是這樣的社會？

「沒想到台灣現在也是這樣。」簡立峰說，台灣學生到外商實習，薪資是教授的3到5倍，學生只學了1年，比教授一生的薪資還要高。在台灣頂尖大學當教授，一生薪資成長不超過30％，很離譜。

台大校長管中閔呼應簡立峰的說法，他表示，台灣「雨露均霑」的制度和政策很有問題，尤其薪資缺乏彈性，若要招攬國際人才，各方面的規定都要大幅鬆綁。他認為，如果只用一刀切的制度就想培育多元人才，那是緣木求魚。

中華創業育成協會理事長黃經堯則說，學生進到大學後，教授有責任為他們創造勇敢、作夢的機會。但在台灣，教授只是協助他們完成發表論文或導進企業界，沒有提供很大的機會讓他們大膽發揮，導致創新能力不足。

(中時 )