英國出現變種新冠病毒，原本病例主要集中在倫敦等東南區域，不過官方指出，疫情已經擴散至全英國，包括蘇格蘭、威爾斯等都有零星病例；此外，鄰國丹麥、荷蘭、義大利，甚至是位在南半球的澳洲也已經有境外移入案例。

澳洲21日證實，在從英國入境的旅客身上檢測出變種新冠病毒。

英國發現的新冠變種病毒已經失控。

英國出現傳染力增加70%的變種新冠病毒，倫敦、英國東南部病例大爆炸，英國首相強生（Boris Johnson）已經宣布倫敦及東南區進入第4級「封城」的最高警戒，2,100萬人行動受到限制，根據英國官方統計數據，全英國昨（20）日新增35,928例新冠病例，新增病例是前一周的2倍。

不過變種病毒並非只侷限於東南部及倫敦，根據英國《太陽報》（The Sun）報導，英格蘭公共衛生署國家感染中心副主任霍普金斯（Susan Hopkins）昨日警告，變種病毒已經擴散至全英國「所有區域」，如果傳染進一步擴散，有可能發生類似疫情爆炸的狀況。

她說，在許多其他地方都有發現變種病毒，「每一個地方都有病例，不過數量很少，在威爾斯、蘇格蘭都有發現，北愛爾蘭還沒有。」

除了英國，遠在南半球的澳洲也已經遭新型變種病毒入侵，澳洲廣播公司新聞網（ABC News）今（21）日報導，新南威爾斯州（New South Wales）衛生首長項特（Kerry Chant）證實，從2名自英國入境的旅客身上檢測出新型變種病毒，不過她強調，新型變種病毒和當地北部海邊阿瓦隆（Avalon）近期爆發的群聚感染無關，新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說，阿瓦隆海灘群聚感染發現的病毒株和英國變種病毒類似。

另外，世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）昨日接受英國廣播公司（BBC）專訪時指出，不只英國，澳洲，丹麥、荷蘭等也有發現英國變種新冠病毒的病例。

路透社報導，一名從英國入境義大利的旅客也被檢測出身上帶有新型變種病毒。

(中時新聞網)