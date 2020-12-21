英國出現變種新冠病毒，原本病例主要集中在倫敦等東南區域，不過官方指出，疫情已經擴散至全英國，包括蘇格蘭、威爾斯等都有零星病例；此外，鄰國丹麥、荷蘭、義大利，甚至是位在南半球的澳洲也已經有境外移入案例。

澳洲21日證實，在從英國入境的旅客身上檢測出變種新冠病毒。

英國發現的新冠變種病毒已經失控。

英國出現傳染力增加70%的變種新冠病毒，倫敦、英國東南部病例大爆炸，英國首相強生（Boris Johnson）已經宣布倫敦及東南區進入第4級「封城」的最高警戒，2,100萬人行動受到限制，根據英國官方統計數據，全英國昨（20）日新增35,928例新冠病例，新增病例是前一周的2倍。

不過變種病毒並非只侷限於東南部及倫敦，根據英國《太陽報》（The Sun）報導，英格蘭公共衛生署國家感染中心副主任霍普金斯（Susan Hopkins）昨日警告，變種病毒已經擴散至全英國「所有區域」，如果傳染進一步擴散，有可能發生類似疫情爆炸的狀況。

她說，在許多其他地方都有發現變種病毒，「每一個地方都有病例，不過數量很少，在威爾斯、蘇格蘭都有發現，北愛爾蘭還沒有。」

除了英國，遠在南半球的澳洲也已經遭新型變種病毒入侵，澳洲廣播公司新聞網（ABC News）今（21）日報導，新南威爾斯州（New South Wales）衛生首長項特（Kerry Chant）證實，從2名自英國入境的旅客身上檢測出新型變種病毒，不過她強調，新型變種病毒和當地北部海邊阿瓦隆（Avalon）近期爆發的群聚感染無關，新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）說，阿瓦隆海灘群聚感染發現的病毒株和英國變種病毒類似。

另外，世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）昨日接受英國廣播公司（BBC）專訪時指出，不只英國，澳洲，丹麥、荷蘭等也有發現英國變種新冠病毒的病例。

路透社報導，一名從英國入境義大利的旅客也被檢測出身上帶有新型變種病毒。

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文章來源：Italy has patient with new strain of virus found in Britain
文章來源：Cases of UK's highly contagious mutant COVID strain detected in returned travellers in Australia
文章來源：DEADLY SPREAD Mutant Covid strain ‘has already spread to every other region of the UK’ as Brits warned not to leave Tier 4 lockdown

(中時新聞網)

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