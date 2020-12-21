財長蘇建榮21日在財政委員會表示，不可否認地，當沖降稅確實為我國貢獻證交稅收，惟實際效益仍待金管會稅式支出報告評估。

當沖降稅預計在2021年12月31日落日，蘇建榮指出，若稅式支出報告顯示降稅有助於活絡市場、刺激稅收，財政部、金管會自然會進一步討論要不要延長當沖降稅，但他強調，當沖降稅因應納稅者權益保護法規定、不宜設定常態化，因為納保法規定所有租稅優惠應設定年限。

我國現股當沖交易自2014年施行，立法院在2017年4月底修正通過《證交稅條例》修正案，將當沖交易的證交稅稅率從千分之3降為千分之1.5，原本立法為短期一年措施，後續修法延長三年八個月、至2021年12月底到期。

因應利多政策，現股當沖在集中市場占比也逐步上升，從2016當沖降稅政策施行前的9.6％，2017年施行後占比提高到18.7％、2018年成長到28.9％、2019年稍微下降至26.3％，但今年1～11月因應資金行情，當沖交易占比更達到30.8％、每日當沖交易戶上看7.5萬戶。

隨著當沖交易盛行、助攻台股交易量，同時也挹注我國證交稅收。據財政部統計，證交稅收自2016年709億元成長到2018年1,012億元規模，今年1～11月更高達1,308億元、創歷年同期最高紀錄。

(工商 )