為推動台灣創新創業之動能，響應政府扶持新創及中小企業之政策，以落實企業社會責任，華南金融集團旗下子公司華南金資產管理將內湖科學園區內的獨棟辦公大樓打造為「Light Work創新育成中心」，並與各方合作攜手提供各項資源，以積極扶植培育新創團隊，為台灣整體產業發展貢獻心力。

今年9月以來已舉辦從0到1的「新創實戰學校」創業系列課程，吸引逾20組新創團隊報名參加，今年年底更首度舉辦「Light Work新創評選會」，初選階段共募集全台近30組新創團隊報名，12組進入決賽評選會。

本次決賽評選共邀請9位專業評審，分別來自產業、學校及國內外創投機構，並透過評選過程中提供全面性的專業建議，與新創團隊深度交流互動。

經過激烈的選拔，揭曉首屆2020年「Light Work新創評選會」得獎名單。首獎由團隊宇能科技公司(主題：全新電力輔助平台 : AI 智慧電管家)贏得，榮獲獎金5萬元；優選則由市民永續公司(主題：區塊鏈雲混和解決方案)、樂博斯創意(主題：知識獵人-AR眼鏡應用平台專案)、Future(主題：溫情寶貝球)、台灣財金科技公司(主題：AI理財氣象站)贏得，各榮獲獎金2萬元。

此外，得獎團隊將可以免費進駐Light Work創新育成中心六個月，享有育成中心的各項新創輔導資源。

華南金資產管理擁有之Light Work創新育成中心係以金融育成輔導資源為特色，提供最貼近新創需求的辦公空間，進駐在Light Work的新創團隊，可享有北科大育成中心創業諮詢輔導、多元化課程、技術應用交流與創投媒合活動，並協助公司設立登記、辦理青年創業貸款融資，是新創對接華南金融集團的快速窗口。

Light Work是像家一樣的創業聚落，地上六層樓，層層不同設計風格，每一樓層都是由開放共享辦公區和1～10人的獨立辦公室組合，一樓是健身空間，二樓設有交流空間，以及可容納至80人的複合式活動空間，可以讓新創公司有更彈性的運用空間。

Light Work目前進駐率約5成，也持續在募集更多的新創公司進駐，不限產業別、不限規模、不限設立年限，團隊僅須提供創業計畫書，審核後即可以新創優惠價進駐，而在新創評選會中，原進駐團隊將具有較高的入選機會。

此外，為拓展新創團隊國際發展的機會，在評選會頒獎典禮上，華南金資產管理同時與臺北科技大學、La French Tech Taiwan、台荷加速器及華南金創投共五方簽訂合作意願書，成為新創策略合作夥伴，透過各方不同資源的引入，完善Light Work創業生態系統，Light Work將持續提供資源育成輔導新創，加速優質新創發展成長，協助新創公司成長茁壯，充分展現企業資源媒合輔導新創的決心。

(工商 )