國民黨立委陳玉珍參加聖誕化妝舞會，緊身黑皮衣化身漫威女英雄「黑寡婦」。（圖／摘自陳玉珍臉書）

國民黨立委陳玉珍參加聖誕化妝舞會，一身緊身黑皮衣造型，化身漫威女英雄「黑寡婦」，胸前深V大開。火辣程度讓不少網友驚呼「很性感」，但也有人傻眼表示「有問過衣服的感受嗎？」

陳玉珍參加工商建研會聖誕化妝舞會，今（21）日在臉書PO出一系列cosplay的照片，笑說「在我努力的用『槍』拉票後，入圍票選前十名」。

陳玉珍化身女特務黑寡婦，頂著濃妝、捲髮，並相當自信的穿了緊身皮衣，也不吝分享好身材，大開深V。網友看了表示，「這才是辣妹」「委員太辣了啦，配這高跟鞋」，直呼根本是女版007，氣勢不輸神力女超人。

此外，一張合照中，除了陳玉珍外，其他人則cosplay蝙蝠俠、美國隊長。各路英雄齊聚，卻讓網友看傻眼，表示「如何一次惹怒各種粉」「恥力 刷新三觀！」「妳們有問過衣服的感受嗎？」「完美詮釋了何謂一次惹怒所有人」，認為沒被coser出征算是奇蹟了。

國民黨立委陳玉珍（中）參加商建研會聖誕化妝舞會。（圖／摘自陳玉珍臉書）

(中時新聞網)