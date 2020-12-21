眼看一年又要過去，今年你仍然單身嗎？別心急，運勢命理老師艾菲爾預測2021年愛情運最好、婚運最強的星座男女，來看看自己有沒有上榜！請同時參考太陽、上升。

▍第四名：金牛座

守護星為愛情吉星「金星」的金牛，2021年守護星幾乎都維持順行，為你帶來愛情好運！單身者人緣大開，很容易就有追求者示愛，你也能在其中遇見令你心動的對象，彼此相識不久便陷入熱戀，甚至不排除會出現閃婚機會，對方很快就向你求婚了。女生可以特別留意年齡比你大，身高175cm左右的對象，他極可能就是對的人。有伴者，你們之間早有想婚的念頭，雙方家長也都在催婚了，很快你們就能攜手邁入家庭，關係也更加穩定順利，

2021最佳愛情月：陽曆4月、7月、9月。

▍第三名：水瓶座

2021年水瓶有大吉星「木星」守護命宮，今年算是心想事成的一年，因此只要水瓶想的話，愛情自然也是順遂甜蜜！單身者，今年你可以認識到很好的對象，有可能是你的合作搭擋、公司的同事或客戶，之前平常沒有太多交集的人，在2021年會頻繁接觸、日久生情，彼此以結婚做為前提而交往。有伴者，你們的關係將能大幅度進展，可能是見家長、結婚、買房、或是懷孕。

2021最佳愛情月：陽曆2月、5月、7月。

▍第二名：天秤座

2021年，幸運之星「木星」進入天秤的愛情宮，單身的天秤有福了，你將擁有天賜良緣的桃花好運！過去其實你不是不想談戀愛，也並非沒人追求，只不過你總是遇不到符合自己條件的對象。幸好2021你的戀愛運爆漲，好的對象滿滿皆是，任你挑選，你很容易就能邂逅真命天子、真命天女。有伴者，木星進入愛情宮也象徵子女好「孕」，準備懷孕的天秤可別錯過2021喔！

2021最佳愛情月：陽曆2月、3月、8月。

▍第一名：獅子座

今年木星進入獅子的婚姻宮，獅子的愛情運終於是苦盡甘來了，2021就是你的婚嫁年！今年想要結婚、想要感情定下來都非常有機會，特別是到了適婚年齡的獅子，請加快你們結婚的腳步，不要再錯過好姻緣了。而有伴的獅子，和情人相處非常融洽，甜蜜的模樣羨煞旁人，若各方面條件都已成熟的話，就能考慮跟對方攜手進入婚姻禮堂。

2021最佳愛情月：陽曆3月、6月、10月。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)