林姓男子某日上午到醫院美沙冬門診看診，現場工作人員告知當時並無門診，他心生不滿怒稱「我要燒金紙給你們」，並摔桌上筆筒；林男下午再返門診，工作人員要求掛號排隊，他竟憤而從包包拿出1把菜刀，揮舞恐嚇「刀拿給你啦」，經院方報警查獲他竟攜帶3把菜刀。台中地院依恐嚇罪將2件犯行各判他拘役30日及徒刑4月，均可易科罰金，仍可上訴。

林男在2020年6月2日上午到位於台中市的1家教學醫院成癮戒治的美沙冬門診櫃台求診，因林姓女個案管理師及王姓女護理師告知當時並無門診，他竟怒稱「我要燒金紙給你們」，還摔桌上的筆筒，憤而離去。

林男在當天下午1時30分再返回門診，林姓個案管理師要求他掛號排隊，他又心生不滿自包包內取出1把菜刀，朝林女揮舞，並恐嚇「刀拿給你啦」，導致林女心生畏懼，並危害生命及身體安全，經醫院報警，員警到場竟查扣林男持有3把菜刀。

林男對於案情供詞反覆，在警方調查階段，坦承犯行；但在偵訊時又改口否認，直到在台中地院才坦承犯行。

法官認為，林男僅因無法在預期時間看診，被要求看診時掛號及排隊，就對現場工作人員恐嚇，以「要燒金紙給你」等語威脅、持具有殺傷力的菜刀在醫院揮舞，均嚴重危害社會治安，且對被害人造成恐懼，2次恐嚇行為在時間上間隔，屬於個別犯意，應予數罪併罰，且有多項前科紀錄，素行欠佳，各依恐嚇安全罪判他拘役30日及徒刑4月，均得易科罰金。

(中時 )