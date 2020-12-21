我國水產外銷打通中東市場，食藥署今天宣布，沙烏地阿拉伯食品藥物管理署（SFDA）核准我國所提出的23家水產業者外銷，估計對台灣遠洋漁船相關產業，以及提升鮪魚、魷魚等水產外銷量能產生一定幫助。

食藥署食品組簡任技正蕭惠文表示，4年前沙國開始強化進口水產的溯源管理，要求新申請的進口品項必須通過該國審核才能獲准輸入，審核內容包含水產工廠的食品衛生安全標準調查，確保我國業者的規範符合當地標準，而這次通過的23家業者，已被SFDA公告在官網上，即起可直接將水產品外銷至該國販售。

食藥署指出，沙國是拓展中東市場非常重要的一塊敲門磚，這次的成功爭取，估計能提高我國遠洋漁船鮪魚、魷魚的外銷額，除這次沙國開放23家業者可輸銷外，去年我國也有3家業者打通韓國水產的輸銷通路，未來將持續調查有意出口至沙國的水產業者名單，積極為我國水產品開拓新興市場。

漁業署研究員鄭淑文指出，這次打通沙國的水產銷路，對食品加工業者的幫助也頗大，過去我國外銷沙國的產品多以養殖生鮮的吳郭魚、虱目魚，以及海撈的鯖魚為主，年銷量平均約在6500萬噸左右，盼這次開放能帶動我國水產事業的向上提升。

(中時 )