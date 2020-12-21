受到疫情影響，無法出國旅遊，許多人都紛紛往山上跑，沒想到近來登山人數暴增，山難也跟著增加，有過來人在臉書粉專「屏東林區管理處北大武山資訊站」分享了超實用救命文，提醒10大禁忌千萬別犯，網友大讚金玉良言，提醒登山族必看。

北大武山「檜谷山莊」莊主吳德發表示，面對近來爆炸性的山域事件，有10大登山保命須知跟山友分享，必須先懂山才上山。

一、不要超乎體能

登山時保護自己最重要的第一道防線就是體能，若太過勉強恐做出錯誤判斷，近期很多山難事件都是因為體能不足導致。

二、別小看裝備

包括雨衣、保暖衣、頭燈、食物、水或電解質飲料、鹽巴、手機、備用電池、好穿的鞋子等。

三、不要單登

初學者建議先安排三天兩夜，原因是兩天一夜在第二天體能付出跟當日往返沒有太大差別。此外，若是初次造訪北大武山，也不要選擇單登，最好有老手帶路。

四、不要忽略行前功課

不要到4.0k有指標的地方才在思考要走左邊還右邊，需保留回程的體力，因為回程還有好幾個爬坡，這些都是出發前就要前做功課才會知道。

五、不要勉強登頂

遇雨撤退，若不幸失溫，又等不到救難人員，最多只能撐1至3小時。

六、注意登山技巧

靠山壁側行走，有繩索的地方代表有危險跟難度，下坡更要特別注意。若要使用登山杖輔助，也要學習正確的使用方式，否則反而會變成累贅。

七、不要找體能太懸殊的隊友

盡量找體能不要太懸殊的隊友，若在網路自組就要做好有可能被丟包的準備。

八、足下不聊天

原則是下坡讓上坡、輕裝讓重裝；若聽到後面有腳步聲請靠邊，且盡量不要大聲聊天。

九、不好高騖遠

帶著謙卑的心入山，縱使有一身武藝，只要稍一閃失，恐來不及發揮就釀成悲劇。

十、垃圾不落地

落實無痕山林，講話不喧譁，山林歸山林，不帶走屬於山林的一切，也不留下屬於自己的一切。

貼文曝光後，網友紛紛大讚「有你真好」、「真是金玉良言」、「認同按讚加分享」、「苦口婆心的山言良語，一定要聽進去啊！」、「非常詳細的解說」、「可否把此篇文章納入國高中教育，從小灌輸」。

登山解悶躲疫情 山難暴增單月10起

(中時新聞網)