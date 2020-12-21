美國線上零售巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）今天表示，由於員工間出現無症狀感染者的人數不斷增加，出於謹慎考量，已關閉新澤西州的一間倉庫，將持續到本月26日為止。

亞馬遜發言人說：「透過公司內部的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢計畫，我們發現在新澤西州北部的PNE5倉庫，無症狀感染員工人數增加，出於謹慎考量，主動關閉這間倉庫至26日。」

路透社報導，身為全球電商巨頭的亞馬遜表示，關閉這間作為分類中心的倉庫應不致對營運或配送造成衝擊。

亞馬遜並未對外公布PNE5倉庫確診員工人數，只表示員工在倉庫關閉期間仍予以支薪。

亞馬遜10月時表示，今年有超過1.9萬美國前線員工確診染疫，占公司員工總數約1.44%。

部分員工、議員與工會過去幾個月不斷批評亞馬遜公司在疫情爆發期間持續運作，讓員工身處染疫風險中，呼籲關閉倉庫。

亞馬遜先前表示，透過內部篩檢機制，至11月底前，每天檢測的員工數可達5萬人。

(中央社)