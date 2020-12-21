國民黨中常委沈智慧12日在立院外絕食抗議要求萊豬行政命令，所有立委都必須具名表決，對歷史負責。不過日前沈因為健康問題，緊急送醫，今天恢復後出院，前往立院拜會各黨團，國民黨與民眾黨黨團立委接見沈智慧，而民進黨團則由秘書代為收下沈智慧名片。

沈智慧出院後第一件事就是去見立院各黨團，見了國民黨與民眾黨立委，沈也去民進黨黨團辦公室，但沒見到綠委，而是在門口由民進黨黨團辦公室秘書收下沈智慧的名片。

國民黨中常委沈智慧（左二）拜會民眾黨團。（沈智慧提供）

沈智慧也預告還會來，希望到時候民進黨黨團明天願意接見她，並接受我們的反萊豬手舉牌。明天下午，她也預計去拜會時代力量黨團，遞出反萊豬手舉牌，壯大反萊豬立委的陣容。

國民黨黨團由林奕華書記長及副書記長鄭正鈐接待、民眾黨黨團則是副總召張其祿委員接待。沈智慧遞出「反萊豬表決牌」給兩黨黨團，希望他們盡全力促成12月24日記名表決，不要讓萊豬進口的行政命令在12月25日自動生效，若表決時沒有記名，希望兩黨立委能在投票時，高舉由民間團體野薑花運動提供的「反萊豬表決牌」，自主記名讓人民知道他們反萊豬，以此區別出那些萊豬立委。

沈智慧表示，反萊豬是台灣人的集體共識，我在立法院盡我最大的努力，也號召更多的台灣人，繼續打電話、臉書留言給自己的區域立委，要他們表態反萊豬。

(中時 )