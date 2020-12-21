新北市三重區公所上午驚傳意外，一名64歲李姓婦人坐著輪椅，由看護推進區公所洽公，李婦突然昏倒在地，當場失去生命跡象，現場約50人見狀嚇壞，科員許淑媛緊急實施CPR，交由救護人員接手後，一度恢復心跳，但送醫急救後仍回天乏術，李婦家屬對李婦死因無意見，院方也已開立死亡證明。

據了解，李婦有慢性病病史，今天（21日）上午11時穿著背心、毛衣等溫暖衣物，由外籍看護推到三重區公所洽公，李婦進到公所時面色不佳、體力微弱，值班警衛請她在辦公桌上稍作休息。沒想到，李婦卻突然暈厥、面色慘白，當場失去生命跡象。

位於一樓辦公的社會人文課員許淑媛，緊急上前對李婦實施心肺復甦術，三重區公所洽公50多名民眾也熱心幫忙，救護人員到場後，緊急將李婦送往醫院，過程中李婦一度恢復心跳，但不久後又失去生命跡象，醫院於12時許宣告不治，家屬對李婦死因無意見，醫院已開立死亡證明。

(中時新聞網)