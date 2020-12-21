高市兩名從柬埔寨返國的民眾，上月25日返台進行14天居家檢疫，未料26日搭防疫小黃到防疫旅館後，竟然違規趴走逛起超商，小黃運將立即通報市府防疫單位，幾經勸導才乖乖回去檢疫，最後強制送集中檢疫所，並各開罰10萬元。
衛生局指出，日前查獲2名有柬埔寨活動史國人，25日共同搭機返台，里幹事26日發現其居家檢疫地點未符合一人一室（含衛浴）的防疫規範，隨即聯繫調派防疫計程車將2人移至防疫旅館。
未料，26日晚間2人搭乘防疫計程車抵達防疫旅館時，脫序走到旅館附近便利超商購物，當時防疫計程車司機試圖警告制止，兩人卻不聽勸，最後防疫司機立即通知市府防疫團隊。
衛生所護理人員及警方到場，幾經勸導後，兩人才願意配合返回旅館完成入住。衛生局針對違反居家檢疫不得擅自外出之規定，依法開立舉發通知書並移送集中檢疫所強制居家檢疫隔離14天，並裁罰每人10萬元。
(中時 )
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