虎尾科大籃球校隊前隊長陳姓男子昨晚騎車載蔡姓女友行經高雄前鎮區遭撞，兩人當場噴飛不治。檢方今天相驗遺體，認為肇事駕駛涉超速肇責，依過失致死罪諭令10萬交保。

高雄地檢署檢察官今天上午前往殯儀館相驗遺體，初判兩人身上有多處車禍造成的外傷。檢察官並召開臨時偵查庭，訊問肇事33歲林姓男子，初判林男涉超速違規以及未注意車前狀況，依過失致死罪嫌諭令新台幣10 萬元交保。

這起車禍發生於昨天晚間6時32分，曾在虎尾科技大學當過籃球校隊隊長的23歲陳姓男子騎車載著21歲蔡姓學妹女友，沿著凱旋四路由東向西行駛，但在瑞田街路口疑因未兩段式左轉，遭到後方林男駕駛的自小客車撞上噴飛。

警消獲報後到場處理，發現自小客車左車頭和機車右車頭嚴重毀損，現場機車碎片散落一地。員警並對林男和陳男實施酒測，兩人酒測值均為0。但陳男和蔡女之後送醫急救仍宣告不治，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。（編輯：謝雅竹）1091221

(中央社)