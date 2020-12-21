知情人士今天表示，美國國會議員料會支持撥款19億美元資助電信商，協助他們汰換政府認為威脅國安的中國華為與中興通訊網路設備；這是年底預算案與疫情紓困案的一環。

路透社報導，議員們預料還會支持為低收入戶提供緊急寬頻福利的32億美元計畫。

美國聯邦傳播委員會（FCC）6月表示，已正式將華為和中興通訊列為威脅，禁止美企使用83億美元的政府經費購買華為和中興設備。

本月稍早聯邦傳播委員會敲定規範，要求使用中興與華為設備的通信商「移除並替換」器材，但可等待國會撥款。

華為本月稍早表示，對聯邦傳播委員會「強迫將我們產品從電信網路移除」的決定感到失望，「在疫情期間可靠通訊至關重要之際，這種過分的舉動會讓美國鄉村得不到充分服務的公民置身險境」。

上述知情人士表示，這項法案「在聯邦傳播委員會建立臨時、緊急的寬頻福利計畫，協助低收入美國人連結或繼續連結寬頻，包括經濟上受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情挑戰的人」。

知情人士還說，這項計畫將為符合資格的家戶提供每月50美元的補助，「協助他們負擔寬頻服務與連網裝置」。

(中央社)