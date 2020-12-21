內政部推動數位身分證引發各界疑慮，行政院政委唐鳳今天表示，目前的身分證六代卡主要有兩個大問題，一是防偽保固只用到2016年，防偽功能越來越弱，二是背面有父母配偶、戶籍地等容易洩漏個資，七代卡主要就是要解決這兩個問題。

內政部長徐國勇今天中午與唐鳳開直播，回應外界對數位身分證的資安疑慮，唐鳳表示，目前的身分證六代卡當初設計的時候，防偽保固只用到大概2016年，也因此現在去辦很多重要手續，像銀行開戶、辦手機卡等，就需要雙證件，因為身分證防偽功能已經越來越弱。

另外一個問題就是，背面有很多「別人的個資」，唐鳳舉例，像是自己的爸媽？住在哪裡？有時候你出入大樓找人拿身分證給警衛，他翻到背面馬上就知道你住那裡，個資洩漏比較多。

他說，七代卡強化了防衛等級，上面有中央印製廠製作的半透明照片等等，這些都非常難偽造，此外，如果自己願意，也可以附加自然人憑證，但也可選擇不附加，像唐鳳就表示，自己現在已經有一張自然人憑證，就可選擇不要有。

七代卡正面只有四個資料，包括姓名、身分證號碼、出生年月日，還有相片，背面就只有一個叫做「結婚狀態」，不再有配偶姓名，「因為容易被有心人士拿去個資」。

如果要辦一些手續需要戶籍地址，可以在晶片裡面用機器夠讀取，其他像是配偶姓名、父母親姓名、役別、出生地等等，都是存在晶片，要授權才能讀取。

唐鳳舉例，現在六代卡是紙本，如果你拿去辦任何的服務，不需要連回內政部系統，因為卡片上面就已經有資訊了？但如果是七代卡，一旦掛失，一連回系統馬上就知道這張卡是已經報遺失不能再使用，安全上更有保障。

此外，六代卡因為現在相機解析度都很高，如果被拍到正反面，要去複製一份，「說真的並沒有那麼困難」。他說，在硬體的卡片上，七代卡安全上絕對比現在的好。

目前七代卡正進行兩個測試計畫，一是在新竹民眾可自願申請新式身分證，一是由具有公信力的資安團隊進行測試，若能攻破各項防偽安全功能就可獲得獎金。徐國勇表示，新式身分證必須等測試完，安全性大家都有信心、沒有顧慮，才會開始更換。

數位身分證晶片是由台積電製造，其中的資料一旦寫進去就不能再改變，無法再追加功能，印製則是由製作鈔票的中央印製廠，因有很多防偽技術，也因此成本較高。

唐鳳表示，目前已有超過128個國家，使用晶片身分證，台灣是科技大國，很多六代卡體防偽的技術其實已經過期了，不能一直這樣撐下去，七代卡至少在防偽等級提升上面是比現在的好。

至於有人質疑是否會被查到數位足跡等等，徐國勇表示「絕對不會」，他也保證內政部不會去監控，也不會以任何名義蒐集人民的數位足跡。

(中時 )