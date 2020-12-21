48歲女星王思懿，因在1998年央視版《水滸傳》飾演潘金蓮爆紅，有「最美潘金蓮」封號，之後轉往大陸發展，並定居在北京，近日，她出席活動時，雖然保養不錯，但略顯發福，和過去風情萬種形象差很大。

留著一頭短髮的王思懿，近日出席活動時，穿上亮面外套搭牛仔褲，雖然皮膚光滑保養得宜，但有點發福，蘋果肌也略現不自然，和過去的美艷形象有差距，網友看了也直呼「媽呀，都認不出來了」、「飄出大嬸味」，但也人認為她這樣自然老去也很美。

王思懿近照曝光。(圖／翻攝自鳳凰娛樂、微博)

模特兒出身的王思懿，曾獲「台北十大模特」的稱號，之後轉戰娛樂圈，演出過《包青天》、《紅塵無淚》、《國姓爺傳奇》等知名戲劇，更在1998年演出《水滸傳》爆紅，從此打開知名度，目前已轉往大陸發展，並且定居在北京。

王思懿現和過去風情萬種形象差很大。(圖／翻攝自鳳凰娛樂)

而她之前受訪時，曾表示沒想到會有人邀她演潘金蓮，不過她很喜歡潘金蓮的個性，而她也憑著精湛演技，把這個角色演繹的栩栩如生，之後她也在大陸拍攝不少戲劇，曾搭檔范冰冰出演《巾幗英雄穆桂英》的女主穆桂英，演技備受肯定。

(中時新聞網)