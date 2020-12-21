傳產龍頭攜手晶圓雙雄，台股指數大漲135點創收盤歷史次高！全球股市資金行情熱燒，台股指數亦在上檔無壓力、想像空間無限大，台股投資人充滿樂觀信心奮勇追高，航運類股及鋼鐵類股等傳產股持續上演噴出飆漲行情，台船(2208)、新興(2605)、陽明(2609)、中航(2612)、萬海(2615)等亮燈漲停，長榮(2603)、榮運(2607)及裕民(2606)漲幅逾7%，鋼鐵類股亦紅光滿面，高興昌(2008)、第一銅(2009)、中鴻(2014)、豐興(2015)、威致(2028)亦強攻漲停板，台塑(1301)今天漲幅亦逾4%。

傳產類股強攻，化解了電子類股走弱致使台股盤中指數一度急殺失守14200點，加上早盤表現平平的台積電(2330)及聯電(2303)在中場過後買盤湧入，帶領台股指數衝高，進逼收盤歷史高點，終場加權股價指數14384.96點，上漲135點，成交量2500.22億元，OTC指數為179.36點，上漲0.04點，成交量489.22億元。

今日上市各類股以運輸類股表現最佳，上漲5.86%，其次是鋼鐵類股及塑膠類股，分別上漲3.98%及3.57%，表現較差者為觀光類股、機電類股及電腦設備類股，其中觀光類股下跌1.03%，機電類股下跌0.95%，電腦設備類股下跌0.7%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲2.27%，表現最差為網通類股，下跌0.75%。

就技術面來看，今天台股走勢戲劇化，盤中雖然因電子類股普遍走弱下指數一度大跌失守14200點，但航運等傳產龍頭股強漲撐盤，穩住多頭信心，中場過後指數向上急拉，終場上漲135點，以14384.95點作收；目前台股指數仍守穩在5日均線之上，且中、長期均線呈多頭排列，月線墊高至14000點關卡，成為下檔強勁支撐，成交量也呈現量縮拉回的多方整理型態，加上外資回補，融券餘額也在歷史高點水位，台股在稍作休息仍有機會再往波段高點挺進。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，由於外資休假效應逐漸顯現，預期大盤將由內資主導，就籌碼面來看，目前券資同步升溫，且週、月K值皆已處92較高位置，觀察是否出現過熱短期修正狀況，不過，從過去台股12月平均上漲幅度及機率為最佳月份，預期仍有利台股續漲表現，具業績題材基本面支電子及傳產股皆有表現機會，後續基本面觀察各產業及產品報價上漲狀況，及目前電子及傳產業景氣循環族群股價強勢之延續性。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國與歐洲疫情持續攀高，死亡率甚至超越第一波疫情時期，但疫苗進度掩蓋此一利空，此外，美國製造業與服務業PMI指數回升格局不變，若先進國家預估疫苗施打普及率於明年上半年達70%，儲蓄率下降將釋放消費力道，有助於先前受壓抑的產業回復成長力道，分析師估計2021年主要經濟體GDP回升5~6%，主要經濟體企業EPS皆呈現10~30%不等的成長。另一方面，拜登主要政策提高賦稅(富人稅)、提高薪資、擴大基建、發展綠能、全民健保、失業救濟、種族融合、溫和外交等，上述皆有利經濟成長、社會安定，對於股市有穩定性作用。

吳繼先指出，預期Fed最快於2021年第四季縮減購債，但仍維持低利率，資金行情仍在，加權指數與OTC指數在2021展望樂觀、企業獲利上修之下，預估至農曆年都將走強，但慎防過熱產業回檔。看好族群包括：5G手機、高階半導體及封測、8吋晶圓、半導體設備、server庫存回補、車用及電動車、面板、中階手機零組件等利基型產業，建議短線回檔可逢低分批布局。

(時報資訊)