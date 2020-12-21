新竹縣2021年元旦起有多項新制上路！因應萊豬開放進口，元旦起業者應設置專區販售並以中文標示原產地，違者將依「新竹縣食品安全管理自治條例」，處6萬到12萬元罰鍰，並得按次處罰。縣府並全額補助縣內農民參加農民職業災害保險的自付保費，共有2771位加保農民受惠。

縣長楊文科指出，縣內參加農保的農民有2萬4千多人，政府2018年推出採取申請制的農民職業災害保險，每個月保費自付額15元，1年180元，全縣申請加保的有2771位農民，投保率僅11％。

楊文科說，農民若是操作農機具受傷，或在務農時發生跌倒等職業災害，農保沒有給付，只有申請農民職業災害保險才能申請職災補助，為提高農民投保率，元旦起現有投保農民的保費將由縣府埋單，未投保農民若申請加入職災保險，保費也將由縣府負擔。

另外，新竹縣元旦新制還有，接用新竹縣汙水下水道系統的事業用戶，依「新竹縣汙水下水道使用費徵收自治條例」規定繳納使用費，每立方公尺10元。

公平公正選訓2年1次的「新竹縣全民運動會代表隊」隊員，訂定「新竹縣參加全民運動會選拔規範」。參加全國綜合性賽會代表隊選手及教練，保險從前2週集訓期間開始辦理。

(中時 )