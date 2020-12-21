台北市議員洪健益陪同老人家參加「長青樂活遊台北」，遭倪姓防疫人員、陳姓民眾拍打肩頸，示意不要阻擋動線，洪不滿控告2人公然侮辱、恐嚇和妨害公務等罪。士林地檢署偵結，以倪並不認識洪健益，也不知道他是議員，拍打2下並沒有惡意，認犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

今年10月16日，北市府觀光傳播局在北投區公所舉辦活動，洪健益陪同長輩參訪，在門口質疑倪姓防疫人員坐在椅子上，沒有確實幫民眾量測體溫，但倪回以：「每日站班8小時，很疲累，不幹可以嗎！」倪竟趁洪健益轉身，從後方拍打他後頸部2下，氣得洪告倪，公然侮辱、恐嚇危害安全罪。

另外一旁陳姓民眾見狀對洪健益說：「防疫人員要你戴口罩，你就戴，你意見那麼多，北投不是你的地盤，你來到這邊，不然你想要怎樣」等語，也一起挨告。

檢察官傳喚倪、陳2人，陳證稱，聽到倪說「大不了不要做」後，洪很大聲叫「要區長下來」，倪從後方輕拍，並說「人太多，站旁邊一點」。監視器畫面也顯示，洪所站的位置，正好是參訪團體魚貫而入的位置，檢察官認為，拍肩頸2下，並沒有公然侮辱、妨害公務。

倪替陳作證時說，陳講話比較土性一點，大概的意思是你是別地方的議員，是不是就看不起防疫人員等語，檢察官認定，陳沒有公然侮辱、恐嚇的意思，另洪控告2人妨害公務部分，洪健益參加北市府承辦的活動，議員可到場關心、宣導市政，並未說明行使何種職權以及法令依據，檢察官無從認定洪到場是在執行公務，因而認定2人犯罪嫌疑不足，均予以不起訴。

(中時 )