受惠航運、鋼品與油價看漲，使航運、鋼鐵與塑化短多熱燒，短期的波段高點似暫勿預設立場，主要原因係股價位處相對低區，技術面在前波整理已久與基本面具轉機；另外，上周五美半導體巨擘英特爾雖大跌，但台積電與聯電今持穩震盪走高，並未隨之起舞，顯示法人、大股東等對台股半導體族群未來發信心十足。

在台積領軍半導體等電子股強攻，與中低價傳產股崛起下，台股集中交易市場權股價指數開高震盪走高，周一收在最高點，報14,384點，改寫歷史次高水準，單日大漲135點，漲幅0.95%，成交2500.22億元。

重量集團股短線逆勢下挫者，包括富邦金、國巨、南亞科、仁寶及和碩；餘皆站在多方，包括台積電、聯電、鴻海、中鋼、國泰金、台塑四寶、台泥、亞泥、統一、遠東新、股王大立光、聯發科、台達電、兆豐金、中信金、華航、長榮航、日月光投控、友達、廣達、群創、長榮、台玻、元大金與玉山金等。

櫃買市場方面，周一包括生技、電子、紡纖、營建與觀光等類指數下挫，但鋼鐵、航運兩族群大漲，加上電機與化學兩類也力挺多方，使盤勢開高震盪趨堅，終場收盤力收榮面，小漲0.02%，報179.36點，成交489.22億元。

美股電子盤方面，由於新冠紓困金已在國會達成共識，一般預期每人配給600美元的金援，可望在耶誕節左右陸續發出，使耶誕黃金長假的消費不致太萎縮，消息面刺激道瓊期、標普500與那斯達克100等期指，目前暫報上漲，但小型股2000期指仍暫報臉色不佳。

業內人士指出，傳產股在後疫情時期，因2021年與今年的比較基期相對偏低，使營運成長誘因普被看俏，加上外資放大假在即，對盤面上的高價股著墨降溫，使內資、大股東與散戶大軍等主導的中低價傳產股奮勇向前進行情，方興未艾，包括鋼鐵、航運、水泥、塑化、紡纖、運動鞋與電機等股，短多行情值持續追蹤。

(工商 )