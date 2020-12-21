搶攻高端紙箱及國際品牌客戶，正隆斥資近2億元在隆安紙器廠購進越南第一台國際級先進預印系統，將於明年二月投產，超前佈署疫後電商市場熱度帶動紙箱商機。

正隆近年積極布局越南，已建立工紙紙器一貫化產銷服務，是當地唯一上下游整合的國際紙廠。

正隆紙器事業部副總侯增富表示，正隆在越南有三個紙箱工廠，年產能4.32億平方米，受惠當地紙箱需求成長，產能滿載。為強化品質競爭力，選定於2016年投產、年產能1.2億平方米的隆安紙器廠，導入國際大廠CONPRINTA最高端IMD 2200預印系統，包含5色柔版印刷和1座上光裝置，藉此高精密品質的技術服務蓬勃發展的越南包裝市場。

正隆表示，原訂今年第三季進行設備安裝、預計年底投產，但受疫情影響進度，所幸在越南當地政府、正隆團隊和設備商努力下，工程人員已於11月底進廠安裝，預計2021年2月可正式啟動預印系統，預期未來預印市場需求將同步成長。

據國際瓦楞紙箱公會（ICCA）資料統計，越南2019年紙器出貨量21.3億平方米，成長高達8.12％。今年雖受疫情影響，前三季出貨量仍較去年同期成長3.87％，相較全球0.5％的負成長，表現亮眼。目前正隆已規劃於南越的濱吉興建第四個紙器廠，並積極揮軍北越北江，未來兩座紙器廠各有上億平方米產能，增添正隆未來營運動能。

(工商 )