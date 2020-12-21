年關將近，在充滿喜慶及感恩祝福的日子，台大醫院新竹分院為緩和病患與家屬情緒，在溫馨的季節，希望用鮮花嬌美的姿容、繽紛的色彩，打造節慶氣氛，為往來就診的病人和忙碌的醫護人員傳送香氛，一掃疫情陰霾。

台大新竹分院指出，今年的花藝展特別以「愛。希望」為主題，再次邀請合作多年的「新竹市花藝設計協會」共同攜手，於醫院1樓大廳及各樓層樓梯間，依現場環境和醫護動線來布置花材，每個轉角就有1個驚喜，活潑展現不同空間的花容風貌。

這種走動式觀賞有別於一般花藝展集中靜態式的展出，不僅別出心裁，也考驗著花藝設計師的功力，令人耳目一新。

新竹市花藝設計協會吳昌達理事長表示，鮮花向來被視為愛與美的化身，也具有自然療癒的力量。

今年受全球疫情影響，人們心情總是灰濛濛的，期盼藉由觀賞「愛。希望」花藝展，能夠使人感受到花的神奇力量，在院區周遭散播愛與希望的種子，拉近醫院與民眾之間冰冷的距離，同時也能助人調整心情，揮別緊張不安之壓力，一起迎向充滿希望光明的明天。

台大新竹分院社工室主任林世媛表示，非常榮幸連續7年邀請協會在院內展出，作品年年都獲得民眾、家屬及同仁讚嘆。

「新竹市花藝設計協會」在新竹地區推廣花藝將近30年，對推展「花藝生活化，生活藝術化」不遺餘力，除了展覽性質的活動，也舉辦許多教學課程與交流，希望提升新竹市民的美學涵養與生活素質水準，藉以推廣花卉技術及人才發展。「愛。希望」花藝展，展期於即日起至明年1月8日止。

(中時 )