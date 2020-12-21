新竹5歲男童每天起床打噴嚏、流鼻涕伴咳嗽，8歲小朋友則反覆鼻塞、流鼻涕及睡覺張口呼吸等症狀，中醫大新竹附設醫院中醫科醫師鄒曉玲以穴位敷貼的「冬季三九貼」治療後，媽媽都發現孩子鼻過敏症狀明顯改善，感冒頻率也減少。

鄒曉玲表示，21日立冬後，是虛寒性過敏性鼻炎與氣喘好發的季節，利用溫陽通絡的中藥製作藥餅，敷貼在相對應的穴位上即「冬季三九貼」，可以達到溫肺祛寒的功效，減低鼻過敏與氣喘症狀。

中醫大新竹附設醫院中醫科醫師鄒曉玲指「冬季三九貼」，依虛寒性過敏性症狀，敷貼在相對應的穴位上。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附設醫院中醫科醫師鄒曉玲指「冬季三九貼」，依虛寒性過敏性症狀，敷貼在相對應的穴位上。（羅浚濱攝）

除了小朋友鼻過敏的案例外，不少老年人會因年長體虛，器官功能衰退，表現慢性鼻炎症狀。鄒曉玲舉有名71歲老太太，整日鼻水流不停已1年多，伴隨身體發冷，經過口服中藥與穴位敷貼治療2周後，鼻水量大幅減少，身體也比較能夠抗寒。

鄒曉玲說，虛寒性體質者表現的症狀多為畏寒、鼻水清稀如水、或咳嗽痰涎清稀，平時應少吃寒涼冰冷的食品，如冰品、茶類飲品、西瓜、水梨、葡萄柚、橘子、山竹、蓮藕、綠豆等寒性蔬果。

中醫大新竹附醫「冬季三九貼」時間，從21日起至明年1月30日，過敏、氣喘屬虛寒證的族群，可每隔1-2周進行一次穴位敷貼，共敷貼三回；皮膚過敏與急性發炎狀態時則不適合進行三九貼的療程，建議經中醫師評估後再進行治療。

(中時 )