民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬和立委羅致政21日召開記者會公布今年台灣表現民調，有6成受訪者滿意總統蔡英文執政這1年來的總體表現，不過，前藍委陳學聖發現，中間選民不滿意度卻高於滿意度，直言小英政府的執政已經開始出現危機。

陳學聖今在臉書發文表示，民進黨公布的這份民調，本就是自己人捧自己人、水漲船高的場，但意外卻曝露出小英執政已開始出現危機。他只看幾個數字：一，藍綠基本上已各自歸隊；二，中間選民不滿意已超過滿意：47.6%vs.46.3%；三，靠防疫成績拉高總體滿意度，若明年疫情趨緩，人民真實反映就會浮現。

陳學聖更指出，民調只有7.7%民眾不滿意開放美牛豬，2.4%不滿意關中天。「如果民進黨真這樣想，我們就等著看吧」！

鄭運鵬與羅致政２人今公布「2020台灣總體表現民調」，這一年蔡政府總體滿意度達60.9％、不滿意度36.6％。從政黨傾向分析發現，泛綠滿意度93.7%、不滿意6.3%；泛藍滿意度17.5%、不滿意80.4%；中間選民滿意度46.3%、不滿意47.6%。

人民對蔡政府不滿意的部分，依序為開放美豬牛7.7%、經濟表現7.4%、個人形象4.1%、兩岸關係3.5%、中天關台2.4%、外交表現2.2%、國防表現1.8%。

(中時新聞網)