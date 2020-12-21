紐約州長古莫（Andrew Cuomo）談新冠肺炎疫情

儘管英國出現變種新冠病毒株，引發歐洲各國和加拿大高度警覺，紛紛禁止來自該國的班機往來，但美國新冠防疫高層卻認為，沒有這必要。而紐約州長古莫（Andrew Cuomo）則痛批，這是門戶大開，讓變種病毒搭機到甘迺迪機場。

綜合外電報導，美國衛生及公共服務部助理部長賈諾（Brett Giroir），還有經美國總統當選人拜登指派，將回鍋擔任公共衛生局長的莫西（Vivek Murthy）異口同聲說，對新冠疫苗充滿信心，認為已通過的兩款疫苗足以抗擊變種新冠病毒。

此外，賈諾說，他實在不認為，美國有必要那麼做。他甚至質疑英國領導人所說的變種病毒嚴重性，並強調自從發現新冠病毒以來，它起碼已變易了超過4,000次。

另一方面，美國政府疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）首席顧問施勞威（Moncef Slaoui）也說，雖然還不清楚，促使英國加緊倫敦封城的變種病毒是否已到美國，並正在觀察中，但還沒必要中止來自英國的班機。

然而，古莫周日說，變種新病毒已導致倫敦封城，但政府還讓英國旅客不經測試，就搭機進入甘迺迪機場（JFK Airport），根本就是嚴重疏失，應該要受譴責。「此刻這在英國的變種正在上機，飛到甘迺迪機場，」他說，「就是今天，現在。」

古莫強調，就算聯邦政府不乾脆禁航，起碼也要對英國旅客進行新冠肺炎檢測。他指出，一天有6架次班機從英國飛來，只要有1個人，就足以散播變種新病毒株。

自從英國首相強生（Boris Johnson）周六宣布，倫敦將封城以來，至今歐洲的法國、德國、義大利、荷蘭、比利時、奧地利，愛爾蘭和保加利亞，還有北美的加拿大等國，都已宣布將禁止或嚴格限制來自英國的旅客。

(中時新聞網)