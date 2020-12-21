《2020年亞洲小姐》冠軍蔡小蝶外型甜美，還擁有167公分高挑身材，年紀輕輕就有一定知名度，日前她剛過24歲生日，不少同屆亞姐何雙妍、高文君、彭紫荊都送上祝福，身為林俊傑鐵粉的她也許願能見到偶像，還大膽告白：「想做林太太！」

蔡小蝶所屬公司日前替她安排小型派對慶祝，還獻上蝴蝶小蛋糕，讓她當場熱淚盈眶，她透露生日有和家人吃飯慶祝，許願生日願望：「疫情快點過，生活回復正常，大家身體健康外，希望2021年有多些新嘗試，可以拍戲飾演不同角色。」

蔡小蝶是亞洲小姐冠軍。（圖／翻攝自亞洲小姐競選 Miss Asia Pageant 2020）

由於是金曲歌王林俊傑的鐵粉，她也害羞說：「想做林太太！」同時自爆朋友曾私訊過對方：「JJ，你有位超級粉絲當選亞洲小姐冠軍！」讓她嬌羞地喊道，「真的是多事，但又好想知道JJ會不會有回覆。」但至今還沒有收到回覆，也希望能藉由這次喊話真的認識對方。

事實上，蔡小蝶多年前剛移民到香港，一句廣東話都不會說，為了學好廣東話，她15歲就到茶餐廳打工，10年過去才終於從當初的茶水小妹變成選美冠軍。

(中時新聞網)