嘉義縣政府為了便民，在朴子市山通、南通路口增設停靠站，但沒設候車亭或候車椅，因該站位於交通要道，搭乘民眾又多為高齡者，長者只能「罰站」等公車。經地方民代反映後，縣府考量腹地不足問題，便增設有附遮雨篷的簡易式座椅，讓候車者下雨天不會變成落湯雞，大熱天也不會被曬昏。

縣府建設處表示，嘉義縣老年人口為全台之冠，眾多長者外出倚賴公車，近5年已建置超過100座候車亭，總經費超過2500萬元，且每年持續向中央申請補助改善候車環境，但仍有停靠站因用地無法取得或過於狹小，無法建置候車亭。

建設處說，朴子轉運站今年7月啟用後，縣府為了便民，調整部分路線，其中在山通、南通路口增設停靠站，但因腹地不足，無法設置候車亭，基於交通安全及舒適性考量，增設簡易式座椅，提供民眾短暫休憩及候車需求。

建設處說，簡易候車設施建置後，經詢問搭車民眾反應良好，有鑑於此未來腹地狹小的公車站將比照辦理，提供民眾更舒適的候車環境，適度解決老人家不耐久站問題。

(中時 )