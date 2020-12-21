民進黨新北市議員張維倩今（21日）媒合中和在地製鞋廠商「天鵝童鞋」，捐贈500雙童鞋予新北市好日子愛心大平台。（中和區公所提供）

民進黨新北市議員張維倩今（21日）媒合中和在地製鞋廠商「天鵝童鞋」，捐贈500雙童鞋予新北市好日子愛心大平台。（中和區公所提供）

民進黨新北市議員張維倩今（21日）媒合中和在地製鞋廠商「天鵝童鞋」，捐贈500雙童鞋予新北市好日子愛心大平台。（中和區公所提供）

民進黨新北市議員張維倩今（21日）媒合中和在地製鞋廠商「天鵝童鞋」，捐贈500雙童鞋予新北市好日子愛心大平台，並於中和區公所舉辦捐贈儀式，由社會局長張錦麗及中和區長賴俊達代表受贈，捐贈預計將嘉惠中和地區弱勢家庭孩童，讓孩子們享有一個溫馨的耶誕佳節。

社會局長張錦麗表示，感謝美萬新企業響應好日子愛心大平台，今年因新冠肺炎疫情，許多家庭的經濟與生活都受到影響，弱勢家庭要維持基本的溫飽，很難再為孩子準備耶誕禮物，這500雙童鞋可讓孩童們度過一個「溫馨滿足」的耶誕。

中和區長賴俊達表示，孩子是國家的棟樑及希望，所以上任後致力營造「幸福中和，健康樂活」環境，感謝張維倩議員的媒合，透過新北市愛心大平台，共同成就這次公益活動，相信很多企業都很有愛心，不僅善盡企業社會責任，更能帶來正循環，形成一股溫暖的力量。

張維倩說，感謝在地廠商願意攜手新北市政府一起做公益，並響應新北市好日子愛心大平台，讓社會在新冠肺炎肆虐的期間，能有滿滿的愛與能量，讓孩子們能度過一個溫暖的耶誕節。

天鵝童鞋總經理王秋鴻總表示，美萬新企業是中和在地的公司，自創品牌「天鵝童鞋」堅持以台灣手工製鞋工藝，搭配嚴選的材料，打造出優質童鞋，品牌精神為「關心孩子成長的每一步」。這次捐贈自家產品，希望能藉此活動達到拋磚引玉的效果，讓更多民間資源得以挹注，一起為中和地區的弱勢孩童，營造溫暖、友善的成長環境。

活動也邀請了明新兒童發展中心的師生一起參與，讓每位到場的孩童帶回溫馨滿足的耶誕禮物，中心也致贈感謝狀表達感謝之意。

(中時 )