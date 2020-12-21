福邦證券（6026）輔導上櫃的智聯服務(6751)，上櫃前以現金增資辦理公開申購，申購價格為60元，公開申購承銷張數為323張，共吸引26.96萬件申購數，於21日完成公開抽籤，中籤率為0.11％，智聯預計於12月25日掛牌開始上櫃交易。

台股指數站穩14,000點，智聯服務12月11日完成承銷股票競價拍賣，最高得標價高達230元，平均得標價得標均價為91.09元，近日興櫃行情也都維持在百元以上，和承銷價的價差可觀。智聯承銷股票公開申購部份，吸引近27萬件申購，中籤率僅0.11％，為證交所民國95年開始在網站提供上市櫃公司公開申購抽籤相關資訊以來，中籤率最低的新上市櫃公司。

智聯服務成之於民國106年9月13日，董事長為宏碁創辦人施振榮長子施宣輝；智聯專精於創新性資訊系統整合服務，亦提供支撐客戶運營基礎的人力外包服務，以完整、創新且具信賴感的解決方案，深受各大廠商客戶肯定；目前所服務客戶群以台灣的尖端產業半導體為大宗，並涵蓋電子、製造及金融等產業領導廠商。同時，透過宏碁公司全球資源，智聯服務可隨同客戶拓展海外據點，具有承接全球地區訂單並擴展潛在客戶服務範疇之能力，跳脫系統整合廠商地區性服務範圍之限制，做出與其他國內系統整合廠商差異化的優勢，成為全球化的資訊服務商。

智聯服務107及108年合併營業收入分別為8.89億元及10.74億元，每股盈餘則分別為3.23元及3.0元；109年前三季合併營業收入7.45億元、每股盈餘為2.11元。

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