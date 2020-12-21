Canon於不久前在德國奧伯斯多夫（Oberstdorf）歷史悠久的滑雪跳台Schattenberg Schanze，創下了一項驚人的世界紀錄，成功透過imagePROGRAF PRO-6100專業繪圖機，歷經近16小時，並且在當地溫度接近零度、連續降雨及降雪的嚴峻氣候下，成功列印出長達109.04公尺的照片，獲得「世界最長數位印刷照片（The worlds longest digitally printed photograph）」金氏世界紀錄認證。

為了完成此壯舉，Canon特別選擇在著名跳台滑雪四站賽之一Schattenberg Schanze，透過將imagePROGRAF PRO-6100專業繪圖機放置於跳台的最高點，並使用由知名紙材廠商ILFORD為此行動量身打造的超特長特殊紙捲，以符合繪圖機不間斷列印和高抗性墨水的特性。列印作品內容則選擇由奧伯斯多夫當地居民、著名人物與風景來組成。在列印過程中，Canon 克服一度接近冰點的氣溫和下雪的環境，歷經16小時不間斷列印，以及金氏世界紀錄官方記錄員、德國聯邦副主席和奧伯斯特多夫攝影協會的見證下，最終僅用1.37L的墨水，成功輸出長達 109.04 公尺的壯觀作品，以「世界最長數位印刷照片（The worlds longest digitally printed photograph）」榮獲金氏世界紀錄。

數位噴墨印刷技術能夠將天馬行空創意變成現實，透過imagePROGRAF PRO-6100的性能與高抗性的墨水科技，讓這張世界上最長的照片得以順利問世，並同時展現出Canon數位噴墨科技能力。

近年來數位噴墨輸出技術持續創新，以快速節省作業流程的特性因應市場數位化帶來的改變，大幅改變商業輸出領域的發展。Canon擁有全系列專業大圖輸出設備，包括細緻影像及高效率輸出之不同機種可供選擇，近年來Canon積極投入與新創產業的合作，並透過全新技術、智慧紙張處理及高品質墨水色彩表現等優勢，提高市場競爭力。

(工商 )