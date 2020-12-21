因應中國大陸日益漸增軍武力量，日本首相菅義偉周一批准，已經連9次都一直增加的軍事預算，其中，隱形戰鬥機和遠程反艦導彈研發將列為重點項目。

從2021年4月日本新財年開始，防衛省將得到有史以來最多一項預算金額，5.34兆日圓，約517億美元，比今年增加1.1%。由於執政黨占日本國會絕大多數，因此今天內閣府拍板的預算案，幾乎篤定可以通過。

延續前首相安倍晉三的軍事擴張政策，菅義偉持續供給自衛隊最新型戰機，更強大的導彈與航空母艦，用來對付包括鄰國中國大陸在內的潛在敵人。日本也添購遠程導彈，目標區則設定在中國大陸，朝鮮與其它亞洲各地。

至於中國大陸，預計今年會把軍事預算費用再增加6.6%，同時，這也是30年來最小增幅。

目前日本正在建造的戰機，是30年來的第一架，預計耗資約400億美元，並於2030年問世。日本這項新戰機計畫，由三菱重工主導，並與美國洛馬公司合作，可從新財年預算中，獲得7.06億美元挹注。

還有，日本將斥資3.23億美元，開發一種遠程反艦導彈，以捍衛位於西南方向的沖繩島鏈。

自衛隊還計畫充實其它軍武，例如，以6.28億美元購買6架F-35隱形戰機，其中包括兩架F-35B，可短距起飛和垂直著陸（STOVL），將裝載於直升機航母。

日本軍方也計畫將預算中9.12億美元，用來建造兩艘比傳統驅逐艦人力需求更為精簡的新型戰艦。同時，這也減輕了現有兵源老化，新兵難募的壓力。

自衛隊也希望這兩艘新戰艦，能艦載功能強大的新型宙斯盾級，防空和彈道導彈防禦雷達，其雷達掃描範圍更達舊型的3倍之多。

(時報資訊)