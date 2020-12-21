花蓮吉安鄉阿美族各部落每年歲末皆有個特有的文化祭儀「捕鳥祭」，由耆老判別害鳥飛行路線，供部落青年捕捉；吉安鄉公所為傳承阿美族狩獵文化，舉辦「鳥人傳奇」展記錄文化歷史脈絡。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉阿美族各部落每年歲末皆有個特有的文化祭儀「捕鳥祭」，由耆老判別害鳥飛行路線，供部落青年捕捉；吉安鄉公所為傳承阿美族狩獵文化，即日起至明年3月20日，在吉安鄉阿美文物館舉辦「鳥人傳奇」展，透過領略原民傳統文化感動，喚起生態永續保育概念。

吉安鄉長游淑貞表示，每年12月，鄉內阿美族各部落皆會舉行捕鳥祭「米撒利流」，祭儀前，部落耆老們判斷各種害鳥飛行路線後告知青年，讓他們利用網子或繩索等傳統獵夾捕捉；部落捕鳥文化除了透過耆老傳承，鄉公所也希望藉由展覽記錄文化歷史脈絡，將特有文化祭儀介紹更多民眾認識。

游淑貞提到，今年捕鳥祭，鄉公所結合阿美族語製作廣告文宣，圖文解說各部落族人如何辨別保育性鳥類及害鳥，讓捕鳥祭儀更佳豐富，並利用具知識性的資訊，喚起民眾保育及生態永續觀念，促進對文化的了解。

策展人劉政賢表示，「鳥人傳奇」展，兼顧生態環境、教育與文化傳承意義，讓下一代了解祭典傳承與發揚重要性；鄉公所為拓展吉安鄉阿美文物館能見度，串連花蓮台灣原住民文化館、壽豐鄉原住民文化館、萬榮原住民文化館、奇美館、海端館、成功館，透過換工、督促等方式完成展出。

宜昌部落頭目李毓書認為「鳥人傳奇」展，喚起自己過去狩獵的記憶，有豐收也有敗興而歸扛著捕鳥網子回家的回憶，他說，南宜昌是吉安鄉捕鳥祭發源地，盼年輕人透過特展，把握機會學習長者風範，習得捕鳥技術持續傳承，達到教育啟蒙效益。

(中時 )