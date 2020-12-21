北台灣每日低溫持續下修，各地冷颼颼，一位網友昨（21日）在新北市4號中 和公園目睹一名男子牽著年約2歲的小男童，但讓人震驚的是小男童只包著一片尿布，男子則穿著羽絨外套，讓網友怒轟根本在虐待兒童。據悉，經警方獲報後，社會局現已介入調查中。

一位網友21日在臉書社團《我是永和人》發出一張圖，而透過照片可見，地點位於新北的四號中和公園，一位男子牽著一位男童，兩人疑似為父子關係，而男子穿著藍色的羽絨外套，下身則穿著灰色棉褲，相較於此，男童卻全身赤裸僅包著一片尿布，不少目擊民眾替男孩感到擔心，甚至擔心他是否會因此受寒。

文發出後，引起不少網友關注並留言，「看了就覺得冷」、「虐待啊根本」、「小孩再怎麼不怕冷至少穿件短褲短袖吧？」；也有住附近的民眾表示，之前就遇過這名男子，常常推著推車四處徘徊，並主動找人聊天大聲打招呼，而每次遇見他時小孩都儀容不整。

安平派出所則表示，案經報警後，20日已立即通報家防中心兒保社工，針對個案去了解家屬及小孩住家狀況。家防中心則透露，目前已介入調查，2人確認為父子關係，將釐清是否有惡意對待或其餘狀況，再行做後續處置。

(中時新聞網)