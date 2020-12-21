行政院中午舉行行政立法協調會報，討論本周四24日表決萊豬行政命令等11案，黨團幹事長鄭運鵬轉述，蘇揆以去年同婚專法表決為例，勉勵綠委一致投票，堅守價值；而會中也決議，周四表決時黨團會做成一致投票。

中午12點左右，綠委包括柯建銘、鄭運鹏、洪申翰、王惠美、李昆澤、何志偉、賴惠員、陳瑩、許智傑、范雲、郭國文，吳思瑶、賴品妤、莊瑞雄、蔡適應等多人陸續抵達行政院，鄭運鵬、吳思瑤等人還步行進入院區，農業縣立委陳亭妃則是短暫停留，在12點半左右先行離開，停留約5分鐘，因萊豬質詢遭到圍剿的立委高嘉瑜較晚到場，但離開前並未表示意見。

鄭運鵬會後表示，24日要針對行政院擴大開放美豬美牛的9個行政公告及2個法律案進行發言跟表決，中午立法院黨團跟行政院開了擴大黨政協調會報，由蘇揆及副院長沈榮津、柯建銘及黨團成員3、40人一起來參與。

他並說，今日會中決議，對行政院公告及修法的法案會「一致投票」，黨團成員也很願意就現在行政院的措施，在表決時大家一起發言，至於還有細節要修正的地方，之後幾天黨團幹部會跟行政院研究。

對於要修正什麼，鄭運鵬說，有些委員對學校團勝合約管理換約是否可能在附帶決議或修法上表達，但黨團認為不必要修法，是有這些差異，倒不是針對行政院的措施質疑，黨團也希望針對技術性的問題在周四前能做成一致態度。

鄭運鵬也轉述蘇揆裁示，其中，蘇揆說上任近2年來，在非洲豬瘟防治上，跟口蹄疫拔針出口，及重大議題只要堅守價值，就像去年5月時同婚專法通過，社會上也有很多質疑，蘇揆以此鼓勵黨團成員為了台灣需要，這一步必需走出去，守主台灣的需求跟守住民進黨的價值，大家要一致投票，相信這一步會獲得國人認同；國人也會認同台灣有必要走出去，希望在24日表決大戰上，要一致投票堅守價值。

此外，蘇揆也保證，會做好進口把關，雖然一月一日後，八成進口商表示不會進口，但政院仍承諾會按周把每周進口量公布，讓大家可看到數據，保證大家的安心。

民進黨團書記長莊瑞雄則說，蘇揆開宗明義就說，開放是牽涉到國際貿易跟食安的部分，但蘇揆很有自信，這很不簡單，尤其面臨這麼大的壓力，蘇揆展現這樣的自信，相信行政團隊應該做得到，立法院黨團也會要求確實監督落實。

他說，蘇內閣的自信展現於各部會都陳述對於開放有信心，不管是從產地到餐桌的管制；而教育部也宣布得非常清楚，在很短的期間內，團膳契約3000個都會簽定。

但他也說，會中有委員表達「這是一場政治攻防，當然會感受到壓力」；他也解釋尤其在各選區國民黨不斷出招在社群團體運作，「要說完全沒有壓力也是騙人的」。

(中時 )