「埃及梅西」薩拉(Mohamed Salah)驚傳有轉隊想法，他自2017年開始效力英超利物浦，踢進108球，助隊在歐冠聯賽、英超聯賽封王。然而薩拉在受訪時抱怨自己沒當上隊長。幾個小時之後對戰水晶宮，薩拉就被罰坐板凳。

薩拉認為自己應該從受傷的隊長韓德森(Jordan Henderson)手中接下臂章，但是總教練柯洛普(Jurgen Klopp)本月初選擇了22歲的明星右後衛亞歷山大阿諾(Trent Alexander-Arnold)暫代，成為「紅軍」利物浦史上最年輕的隊長。

亞歷山大阿諾6歲就加入利物浦，是球團從少年組一手栽培的球星，最近還入選國際足總「年度最佳11人」。28歲的薩拉很不甘心，他加盟時間雖短，但立下赫赫戰功，隊長一職他早就「以心自許」。薩拉公開表示：「老實講，我非常失望。我很希望當上隊長，但決定權在總教練，我只能接受。」

上周六對戰水晶宮的比賽，薩拉在第57分鐘才被換上場。憤怒的薩拉先一記助攻幫隊友進球，自己則在終場前以一頭一腳攻進兩分，兩顆進球只相距3分鐘，以7比0屠殺對手。

如果薩拉轉隊，外界推測的目標是西甲皇家馬德里、巴塞隆納。總教練柯洛普目前拒絕評論此事。

(中時新聞網)