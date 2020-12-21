媒體報導立委質疑「富邦金控公開收購日盛金控，與中國明天系集團肖建華有關，助肖建華脫產疑慮」，富邦金控今嚴正聲明，此為不實之臆測，強調公開收購日盛金控，事前並未與日盛金控大股東日本新生銀行、港商建群投資有任何接觸。

富邦金控表示，採取公開收購方式，對於日盛金控無論大、小股東的所有股東，均提供公平且一致的條件，過程也將一律公開透明。

部分媒體報導，指涉富邦金與中國明天系集團的關係，富邦金控以聲明方式表達，規劃這宗收購案與明天系集團沒有任何關係，協助肖建華等集團脫產是不實臆測，倘若要幫特定集團脫產，可直接購買其海外控股公司股權，實無需開大門走大路，對所有股東公開收購。

另外，富邦金控子公司富邦人壽投資之哈爾濱銀行，最大股東為哈爾濱市政府，主要經營團隊是由哈爾濱市政府指派；富邦金控投資之廈門銀行，最大股東是廈門市政府，主要經營團隊也由廈門市政府指派，上述投資案過往投資緣由，也皆與明天系集團無關。

富邦金表示，公開收購日盛金的溢價，符合台灣過去幾年所有公開收購之市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當，且本案由安永會計事務所出具價格合理性意見書，強調這次出價對雙方公司的股東而言，均屬合理範圍。

(中時 )