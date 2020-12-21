透過紅外線遮斷偵測器，只要有來車，就會觸發LED警示燈閃爍。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣政府為提升山區道路行車安全性，在竹崎166縣道急彎、狹窄或視線不良的彎道、岔路，裝設「山區彎道警示系統」，透過紅外線遮斷偵測器，只要有來車，就會觸發LED警示燈閃爍，提醒注意來車；此外，明年將再擴大至其他山區的重要道路，如嘉129鄉道，提升居民及遊客的行車安全。

自竹崎鄉文峰遊客中心沿著166縣道進入山區，因道路狹小、轉彎幅度大，行車視線不良，建設處選定8個亟須改善的路段，設置「山區彎道警示系統」，當LED警示燈發出黃色閃爍時，代表對向或岔路有車輛正要過來，警示用路人注意並小心來車。

建設處說，在166縣道及162甲縣道開放大客車專案申請進入，部分彎道寬度不足，會車困難，這套系統能增進行車安全；另，在竹崎鄉166縣道文峰遊客中心，以及梅山鄉162甲縣道玄廟路與大坪路口設置LED資訊看板，提前告知用路人山區是否有大雨、壅塞或坍方，以利提早做好因應。

建設處說，明年將擴大「山區彎道警示系統」試辦點，如嘉129鄉道，提升阿里山鄉南三村山美、新美和茶山鄒族部落，以及重要觀光景點達娜伊谷的居民及遊客行車安全。

(中時 )