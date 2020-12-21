伊甸「樂愛」小作所學員到台中市政府，人人頭上戴著耶誕帽，學員發送糖果傳遞節慶歡樂氣氛。（盧金足攝）

台中市副市長陳子敬體型人高馬大，扮成耶誕老人相似度高，和小朋友一起向市府員工與洽公民眾報佳音。（盧金足攝）

報佳音！報好消息！台中市副市長陳子敬21日頭戴名為「永不放棄」的造型耶誕帽，歡迎「樂愛」小作所的身心障礙學員，一起扮成耶誕老公公和老婆婆到台中市府報佳音，陳子敬說，去年底到今年全球都面對疫情衝擊，期許新的一年繼續勇往直前、大步邁進。

陳子敬出身警界正義悍將，體型人高馬大，扮成慈祥耶誕老人相似度高，和小朋友一起向市府員工與洽公民眾報佳音，他說，報佳音就是傳好消息，今年受疫情影響，對許多人來說是不容易的一年，小作所學員搭雙十公車到市政府報佳音，將平安祝福帶給世人，歲末年終帶給人心溫暖。

為了報佳音活動，伊甸「樂愛」小作所學員到台中市政府，人人頭上戴著耶誕帽，在市府大廳唱詩歌，吸引洽公民眾駐足聆聽，學員發送糖果給路過民眾，傳遞節慶歡樂氣氛。

伊甸基金會表示，小作所服務以「作業活動為主、文康休閒為輔」，報佳音活動即是協助身障者社區融合服務的一環，豐富生活經驗，增加和社會大眾相處的機會，培養學員自立生活、自我表達與人際互動的能力。

伊甸基金會舉辦「樂愛」小作所和「在伊起˙希望無比」社區日間照顧，新設在北屯的「樂情」小作所，預計在年底開辦服務。

社會局表示，台中市有超過12萬6000名身心障礙者，多數身心障礙者住在家裡，為協助他們就近在社區接受照顧，融入社區生活，台中市積極開辦小作所和社區日間照顧等社區式服務，年底預計達到40處，繼續盤點公有場地，增設服務場域，打造友善身心障礙者城市。

(中時 )